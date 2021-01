Der Zweibrücker Sänger Marvin Ventura hat es am Samstagabend bei der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ in die nächste Runde geschafft, den sogenanten Recall. Von seiner Interpretation von „Tennessee Whiskey“ von Chris Stapleton war Juror Dieter Bohlen begeistert: „Alter Schwede, bist du am Friedhof von Joe Cocker gewesen und hast die Stimme ausgegraben? Mega. Wahnsinn. Das hat Gefühl. Wow, du musst Minimum in die Liveshows.“