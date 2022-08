Am Montag, 15. August, lautet das Motto „Grenzenlos einkaufen“. Dann ist im Zweibrücker Stadtkern Saarländertag. Und der wird bereits am Sonntag eingeläutet.

Im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz ist Mariä Himmelfahrt (15. August) im Saarland ein gesetzlicher Feiertag. Dann heißt Zweibrücken seine Gäste aus dem Nachbar-Bundesland willkommen – und sogar auch schon am Sonntag. An beiden Tagen finden ein Flohmarkt und ein Krammarkt statt.

Wie Sandra Cleemann, Vorsitzende des Vereins Gemeinsamhandel, auf Nachfrage erläuterte, sind etwa 80 Beschicker beim Flohmarkt dabei. Dieser wird durch eine Pferdekutschen-Ausstellung ergänzt. Am Sonntag findet er auf dem Herzogplatz statt; bei Bedarf zieht er sich bis hinüber auf den Goetheplatz. Am Montag ist der Flohmarkt auf dem Schlossplatz zu finden. Kommen noch weitere Händler hinzu, wird auch der Herzogplatz mit einbezogen. Der Krammarkt mit 50 Händlern erstreckt sich über den Alexanderplatz, die Fußgängerzone und den Hallplatz.

Als es noch eine Staatsgrenze gab

Einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es am 14. August nicht. Dafür beziehen die Einzelhändler mit Ständen vor ihren Geschäften Stellung. Außerdem präsentieren sich am Sonntag mehrere Zweibrücker Vereine in der Innenstadt. Von 11 Uhr an zeigen der Ortsverein Zweibrücken des Technischen Hilfswerks (THW), die evangelische Jugendzentrale sowie der Unterhaltungsverein Amicitia auf dem Schlossplatz Präsenz, wo sie auch Speisen und Getränke anbieten. Auf dem Hallplatz beginnt um 14 Uhr ein Tanzauftritt von Elmiras Orient. Für den Nachmittag haben Edeka Ernst und der Gemeinsamhandel Kutschfahrten organisiert. Deren Ausgangspunkt ist auf dem Schlossplatz.

Der eigentliche Saarländertag am Montag wird nach Sandra Cleemanns Worten um 11 Uhr in der Fußgängerzone „mit einer kleinen Überraschung feierlich eröffnet“. Erinnert wird dann an jene Zeiten, in denen das Saarland von Zweibrücken noch durch eine Staatsgrenze getrennt war. Mit dabei sein werden Rosenkönigin Annika I. und der Akkordeonspieler Monsieur Hubert. Am Montag sind ab 9 Uhr erneut zahlreiche Vereine in der Innenstadt vertreten – darunter die Co-Working-Initiative Cozwo, die Vereinigung ZW-vernetzt sowie Kultur und Technik auf dem Hallplatz. Ihr gemeinsames Thema lautet „Nachhaltigkeit und Selbermachen“. Vorgestellt werden 3D-Drucker und gebrauchte Geräte, die wieder aufgemöbelt wurden. Dazu sind ein Pflanzenflohmarkt und Beratung zur Fassadenbegrünung angekündigt. Bei Flammkuchen aus dem Holzofen sorgt die Sängerin Natasha Reitler für Unterhaltung.