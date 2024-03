An diesem Samstag und Sonntag, 23. und 24. März, findet im Homburger Stadtteil Jägersburg rund um die Gustavsburg der traditionelle Ostermarkt statt. 26 Aussteller haben sich angemeldet. Sie werden den Besuchern ihre handgefertigten Kunstwerke zeigen. Man kann sie auch kaufen. Dabei sind unter anderem Näh- und Betonarbeiten, Ledertaschen, aus Silberbesteck gefertigter Schmuck, Holz- und Filzarbeiten oder Engel aus Treibholz. Am Samstag hat der Markt zwischen 14 und 18 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Für Herzhaftes, Süßes und Getränke ist auch gesorgt. Da mit einem hohen Verkehrsaufkommen gerechnet wird, wird die Stadt die Schlossstraße im Übergang zur Höcher Straße bis zur Ecke Brucknerstraße am Wochenende als Einbahnstraße einrichten. Eine Beschilderung wird laut Homburger Pressestelle aufgestellt.