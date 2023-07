Von Patrick Göbel

Der Obst- und Gartenbauverein Schwarzenbach lädt zu seinem traditionellen Nussbaumfest ein. Es kostet keinen Eintritt. Gefeiert wird dieses Wochenende. Am Samstag, 8. Juli ab 18 Uhr findet das Hauptfest unter schattigen Bäumen auf dem Dorfplatz in der Erikastraße in Homburg-Schwarzenbach statt. Die Musik dazu wird der Hornbacher Sänger und Gitarrist Stefan Hoor liefern. Mit seinem Duopartner Oliver Brill war Hoor unter dem Namen Double Shot auch schon des öfteren in Zweibrücken und der Umgebung aufgetreten. Getränke und Essen sind am Start. Am Sonntag kann man dann weiterfeiern. Zwischen 11 und 12.30 Uhr gibt es im Vereinsheim auf dem Dorfplatz außerdem einen Frühschoppen.