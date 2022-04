Über Nordeuropa liegt über die Osterfeiertage, also von Karfreitag bis Ostermontag, ein kräftiges Hochdruckgebiet. Mit leichten bis mäßigen nordöstlichen Winden schaufelt es trockene Luft aus Osteuropa nach Zweibrücken.

So bringt schon der Karfreitag Sonnenschein mit einzelnen Wolken im Wechsel. Nach morgendlichen 6 Grad wird es am Nachmittag 19 Grad mild. Von Karsamstag bis Ostermontag setzt sich durchweg die Sonne durch, Wolken sind eindeutig in der Unterzahl und stören den sonnigen Gesamtwettereindruck nicht. Die Sonne scheint an diesen drei Tagen täglich zwischen zehn und zwölf Stunden. Morgens wird es mit 0 bis 5 Grad frisch sein, vereinzelt gibt es auch mal leichten Morgenfrost bis -1 Grad. Tagsüber werden an allen drei Tagen 16 bis 18 Grad erwartet, es steht also einem ausgiebigen Osterspaziergang nichts im Wege. Zumindest eine dünne Weste sollte man aber tragen, denn die 23 Grad von Dienstag und Mittwoch, als die Luft noch aus Südeuropa kam, wird es nicht geben.