Immer wieder samstags ... und zwar am ersten Samstag eines jeden Monats versammeln sich am Homburger Forum Hunderte Menschen, die zwischen 8 und 16 Uhr ihre alten Schätze verkaufen möchten. Der Homburger Flohmarkt ist der größte in der Region. Parken kann man auf der Schotterrasenfläche am ehemaligen Hallenbad, am Amtsgericht, am Zweibrücker Tor oder am Musikpark. Die Stadt weist darauf hin, dass man auf den Parkplätzen der umliegenden Geschäfte nicht parken darf, wenn man zum Flohmarkt möchte. Im Bereich des ehemaligen Hallenbadparkplatzes wird ein Toilettenwagen aufgestellt; außerdem kann man laut Stadt auch die WCs im Rathaus, direkt am Flohmarktgelände gelegen, nutzen.