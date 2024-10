Am kommenden Samstag, 2. November, lädt die Homburger Kulturgesellschaft zwischen 8 und 16 Uhr zum allmonatlichen Flohmarkt. Rund ums Forum verkaufen wieder Hunderte Aussteller ihre alten Schätze. Der Homburger Flohmarkt ist damit der größte in der Region. Die Stadt weist darauf hin, das eigene Auto nicht auf Parkplätzen der öffentlichen Geschäfte abzustellen, sondern die öffentlichen Parkplätze zu nutzen. Parken kann man nahe des Flohmarktgeländes auf der Schotterrasenfläche am ehemaligen Hallenbad, am Amtsgericht, am Zweibrücker Tor oder am Musikpark. Nun haben die Toiletten im Rathaus nach dem Umbau direkt am Flohmarktgelände wieder auf. Zusätzlich steht ein Toilettenwagen am ehemaligen Hallenbadparkplatz. Wer bei den Homburger Flohmärkten selbst etwas verkaufen möchte, kann sich ab dem 6. November für den Weihnachtsflohmarkt am 7. Dezember einen Standplatz buchen. Das geht entweder im Internet unter ticket-regional.de/homburg oder in der Homburger Tourist-Info am Kreisel in der Talstraße 57a.