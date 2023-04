In der Maastrichter Straße am Zweibrücker Flughafen hat jemand am Dienstag etwa 90 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lastzug abgezapft. Laut Polizei war die weiße Scania-Zugmaschine zusammen mit einem Sattelauflieger der Marke Krone auf einem frei zugänglichen Firmenparkplatz abgestellt. Bei dem Diebstahl wurden mehrere Liter Diesel verschüttet. Dadurch bildete sich eine drei Quadratmeter große Öllache, die von dem bestohlenen Unternehmen beseitigt werden musste. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls.