München, Stuttgart, Leipzig – und Zweibrücken: Wenn der Spezialitätenmarkt „Italia nel cuore“ Deutschland bereist, macht er gern in der Südwestpfalz Station. Aus gutem Grund.

„Wir sind schon zum neunten Mal in Zweibrücken. Aber zum ersten Mal haben wir hier keinen Regen“, freut sich Angelo Tozzo und blickt in den blauen Himmel über der Rosenstadt. Zusammen mit einem knappen Dutzend Kollegen gastiert der Händler aus dem lombardischen Como seit Donnerstag auf dem Alexanderplatz. Dort bieten sie noch bis zum verkaufsoffenen Sonntag Spezialitäten aus ihrer Heimat an. Unter dem Gruppennamen „Italia nel cuore“ ( Italien im Herzen) haben sie feine Wurst- und Käsesortimente, Pasta, Antipasti und Ledertaschen im Angebot. Wer es nicht abwarten kann, bis er nach dem Kauf zuhause die mediterranen Leckereien ausgepackt hat, darf sich gleich an Ort und Stelle eine frisch gebackene Pizza oder heiße Arancini aus Palermo genehmigen: Das sind frittierte Reisbällchen mit allerlei Fleisch- und Gemüsefüllungen.

Am Feinkoststand seines Kollegen Aligi Domenico zeigt Tozzo auf eine Auslage mit Linguine. Die langen dünnen Nudeln sind ein Produkt der Premiummarke Gragnano aus der Nähe von Neapel. „Tutto bene“, schnalzt der Markthändler mit der Zunge und ist überzeugt, dass solche Sortimente, wie man sie in der Rosenstadt einmal im Jahr erstehen kann, prima zum Motto „Zweibrücken gesund“ passen. Unter diesem Titel locken Einzelhandel und Sportvereine am verkaufsoffenen Sonntag mit einem breiten Informations- und Mitmachangebot in die Innenstadt.

Kulinarische Verwandtschaft quer über die Alpen

Aligi Domenico spricht fast gar kein Deutsch. Deshalb lässt der Markthändler aus Kalabrien lieber sein appetitlich angerichtetes Warensortiment sprechen: Vor seiner Theke mit Oliven und Pesto in Gläschen, verfeinert mit Artischocken und Pistazien, säbelt Domenico von mächtigen Käselaiben kleine Häppchen zum Probieren ab. Mit im Angebot hat er Salami in den verschiedensten Spielarten. Eine davon ist ’Nduja, eine scharfe, streichfähige Salami-Variante aus dem Süden, deren Name um ein paar Ecken mit der guten alten südwestpfälzischen Andudel verwandt ist. Und aus Apulien stammt Crema di Rapa: Diese Paste aus wildem Brokkoli lässt sich als schnelle Nudelsoße, als Aufstrich auf Bruschetta oder zum Dippen verwenden.

Aligi Domenico aus Kalabrien verkauft Antipasti, Käse und Wurst in verschiedenen Variationen. Foto: Gerhard Müller

Tozzo, Domenico und ihre Händlerkollegen sind derzeit auf Tournee. Vorige Woche noch in München zugange, führt sie die Reise demnächst nach Stuttgart, Leipzig und ins österreichische Bludenz. Wie das beschauliche Städtchen Zweibrücken in diese illustre Liste passt? „Zum ersten Mal waren wir 2018 hier“, erinnert sich Angelo Tozzo. „Damals hatten wir’s einfach mal mit Zweibrücken probiert; im Schnee auf dem eiskalten Schlossplatz.“ Auf Anhieb zeigten sich die Markthändler verblüfft ob der sehr guten Resonanz, auf die ihre italienische Feinkost bei der südwest- und saarpfälzischen Kundschaft stieß. „In Zweibrücken läuft unser Geschäft immer gut – wir kommen gerne jedes Jahr wieder“, bestätigt Sonia Bellanca, die an ihrem Stand Büffel-Parmesan und Gorgonzola aus der Lombardei verkauft. Dass die Truppe hier in den Vorjahren vom Wetter wahrlich nicht verwöhnt war, habe der Attraktivität des Marktstandorts Zweibrücken noch nie geschadet. Umso mehr versprechen sich die Händler am jetzigen sonnigen März-Wochenende gute Umsätze. Noch bis einschließlich Sonntag halten sie ihre Stände täglich bis 19 Uhr geöffnet.

Ein Lob fürs Stadtmarketing

Angelo Tozzo betont, dass die italienischen Lebensmittelhändler sich vom hiesigen Stadtmarketing bestens versorgt und warmherzig aufgenommen fühlen. „Mit der Citymanagerin Petra Stricker arbeiten wir sehr gut zusammen“, lobt Tozzo. „Und ich glaube, die ist auch mit uns ziemlich zufrieden.“