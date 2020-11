Das Zweibrücker Kulturamt informiert, wie sich der Lockdown in der Stadt auswirkt. Denn nicht alle Einrichtungen sind geschlossen. Geöffnet sind das Stadtarchiv (Montag bis Freitag 8-12 Uhr, Donnerstag auch 14-16 Uhr), die Musikschule, die Stadtbücherei und die Jugendbücherei (nur Dienstag 10-18 und Mittwoch 14-18 Uhr). Die Stadtbücherei bietet bis zum Jahresende einen kostenlosen Schnupperausweis für die Onleihe Rheinland-Pfalz an. Damit kann man von Zuhause aus Bücher oder Zeitschriften herunterladen. Der Antrag kann per E-Mail unter Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer geschickt werden an: stadtbuecherei.ausleihe@zweibruecken.de. In der Volkshochschule finden die Kurse im Bildungsbereich statt, die Bewegungskurse und die Kurse im Freizeitbereich fallen im November aus. Das Stadtmuseum bleibt im November geschlossen.

Konzert und Theater verlegt

Das Konzert mit dem Cellisten Alexander Hülshoff wird verlegt auf 28. Mai, 19.30 Uhr (Alexanderskirche), das Theaterstück „Tod auf dem Nil“ auf 10. April, 19.30 Uhr (Festhalle). Die Karten bleiben gültig, können aber auch da zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.