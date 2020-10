Einfacher werden Arztbesuche und Einkäufe demnächst für die Bürger von Rieschweiler-Mühlbach, die kein Auto oder keinen Führerschein haben. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, einen Ford Transit als Bürgermobil anzuschaffen. Die Kosten von rund 28 000 Euro werden in den Nachtragshaushalt eingestellt.Das Fahrzeug hat eine Trittstufe und einen Griff, um Älteren oder beeinträchtigten Personen den Einstieg zu erleichtern. Auch die Raumhöhe von 1,80 Meter sorgt beim Einstieg für Komfort, waren sich die Ratsmitglieder einig. Für den Laderaum ist der Kauf einer Kühlbox vorgesehen, damit die Einkäufe der Fahrgäste in der warmen Jahreszeit gekühlt und sicher nach Hause gelangen. Für das Bürgermobil und die Fahrer wird ein Pavillon gekauft, an den ein Carport angebaut wird; Größe: vier auf sechs Meter. Der Pavillon mit Carport soll am Netto stehen und wird mit 53 000 Euro fast doppelt so teuer wie das Auto. Wenn das Bürgermobil geliefert ist, können jeweils montags und mittwochs Fahrten für den kommenden Tag bei den Fahrern gebucht werden. Nach und nach sollen weitere Tage buchbar sein. Es wird kein Fahrpreis verlangt, die Fahrer arbeiten ehrenamtlich. Damit sich die Ratsmitglieder ein Bild von der Bauweise des Fertigpavillons machen können, soll einer besichtigt werden. Den Bauantrag prüfe die Verwaltung vorab. Falls der Pavillon bei der Besichtigung überzeugt, kann Roschy gemeinsam mit den Beigeordneten Hans-Dieter Bißbort und Daniela Stauch sowie den Fraktionsvorsitzenden den Auftrag erteilen.