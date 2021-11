Für Dienstag, 23. November, und Mittwoch, 24. November, hat die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik an den Homburger Universitätskliniken aufgerufen. Laut Uni-Sprecher Roger Motsch ist an beiden Streiktagen mit Beeinträchtigungen im Dienstbetrieb zu rechnen. Eine Notdienstvereinbarung soll absichern, dass eine Notfallversorgung gesichert sei. Es werde auch zu Einschränkungen im Ambulanzbereich kommen, so dass geplante Termine möglicherweise nicht stattfinden können oder mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist. Der Streik habe auch Auswirkungen auf den OP-Betrieb. Notfalleingriffe, aber auch dringliche Operationen sollen weiterhin stattfinden. Andere Eingriffe müssten jedoch verschoben werden, soweit medizinisch vertretbar. Mit Verdi sei vereinbart worden, dass die Covid-Intensivbereiche nicht bestreikt werden dürfen.