Unter dem Motto „Wir sitzen alle in einem Boot!“ lädt die Stadt für Dienstag, 17. September, zum Klimaanpassungstag in die Innenstadt ein. Ein Infostand in der Fußgängerzone, gegenüber dem Büro der Innenstadtkoordination, bietet Gelegenheit, sich über die Klimaanpassungsmaßnahmen der Stadt zu informieren. Start ist um 15 Uhr. Eine Fühlstation zum Thema „Überhitzung der Städte“ verdeutlicht, wie sich hohe Temperaturen auf das städtische Leben auswirken und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um dem entgegenzuwirken. Das „Klimaboot“ zeigt symbolisch, dass alle im selben Boot sitzen, wenn es um die Bewältigung der Klimawandelfolgen geht. Besucherinnen und Besucher erfahren, welche Bausteine der Klimaanpassung notwendig sind. Beim Klimaquiz gibt’s Preise zu gewinnen. Der Aktionstag wird von der Innenstadtkoordination, dem Klimaanpassungsmanagement und dem Klimaschutzmanagement der Stadt Zweibrücken angeboten.