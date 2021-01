Die Zweibrücker Polizei vermeldet eine Serie von Straftaten, die in der Nacht zum Sonntag in der Höhenstraße im Stadtteil Mörsbach verübt wurden. Betroffen waren mehrere Personenwagen und ein Wohnanwesen, aus denen die Einbrecher Wertgegenstände entwendeten. Die Schadenshöhe beträgt nach Polizeiangaben 3000 Euro. An den sechs Fahrzeugen konnte die Polizei keine Aufbruchspuren erkennen. Deshalb weist sie darauf hin, dass geparkte Fahrzeuge verschlossen werden sollten, um Diebstähle zu erschweren. Und es sollten auch keine Wertgegenstände im Auto zurückgelassen werden. In einem der in der Höhenstraße geparkten Wagen fanden der oder die Täter auch einen Haustürschlüssel. Dies war dann Anlass, auch dem Wohnanwesen einen Besuch abzustatten. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 06332/9760.