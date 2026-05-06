Die Polizei sucht einen Mann, der im Netto-Markt in der Zweibrücker Friedrich-Ebert-Straße gestohlen und eine Kassiererin geschlagen hat.

Es geschah am Dienstagmittag: Alarm wurde ausgelöst, als der Mann die Kassen passierte, ohne zu zahlen. Er hatte vier Getränkedosen und drei Geldbeutel der Marke Bench in seinem Rucksack, den er der Kassiererin aushändigte. Als sie die Filialleitung über den Vorfall informierte, schlug der Täter der Kassiererin mehrfach mit der Faust auf den Unterarm, entriss ihr den Rucksack mit der Beute und flüchtete zu Fuß in Richtung Unterer Hornbachstaden.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Kassiererin durch die Schläge leicht verletzt, ihre Armbanduhr wurde beschädigt. Sie beschrieb den Täter wie folgt: 40 bis 45 Jahre alt, kurze Haare, etwa 1,90 Meter groß, schwarz gekleidet mit einer Hose mit Aufschrift „Adidas“ am linken Bein, gepflegtes Erscheinungsbild, Dreitagebart. Er sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 36915399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.