In der Filiale der Commerzbank in Homburg verwickelten am Freitag zwei Männer eine ältere Frau in ein Gespräch. Dabei gelangte einer der Männer an die Debitkarte und an die Geheimzahl, so die Polizei. Die Bestohlene nahm irrtümlich an, dass die Karte vom Geldautomaten eingezogen wurde und verließ die Bank. Mit der Karte wurden 2000 Euro abgehoben und Auslandsüberweisungen getätigt. Die beiden Tatverdächtigen wurden in der Bank gefilmt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06841 1060 zu melden.