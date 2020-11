Zwischen dem 1. und dem 27. Oktober verschwanden aus dem Wald zwischen dem Ehrenfriedhof und der Käshofer Straße in Homburg 20 Festmeter Buchen-Brennholz. Die Polizei geht davon aus, dass Diebe die acht Meter langen Stämme auf einen Lastwagen verladen und abtransportiert haben. Am Tatort fand die Polizei keine Späne, die auf ein Zerlegen der Stämme mit der Motorsäge hätten schließen lassen. Der Schaden beläuft sich nach Angabe der Polizei auf 1200 Euro. Der Diebstahl wurde der Polizei Homburg erst im November bekannt. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Buchenholzes und auf die Diebe geben können. Telefon: 06841/1060.

Pritschenwagen sammelt gestohlene Einkaufswagen ein

Vermutlich am Donnerstag und Freitag wurden mehrere Einkaufswagen der Aldi-Süd-Filiale in Homburg-Erbach entwendet. Diese Wagen wurden zunächst vor einem Anwesen an der Kreuzung Berliner Straße/Dürerstraße abgestellt. Am Freitag sei gegen 12 Uhr ein Pritschenwagen angefahren und habe die Einkaufswagen eingesammelt, so die Polizei. Auffällig an dem Pritschenwagen war die orangefarbene Ladefläche und ein Kranaufbau, mit welchem die Einkaufswagen angehoben wurden. Die Homburger Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Einkaufswagen geben können, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.