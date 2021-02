Zwei Senioren wurden am Donnerstag beim Einkaufen bestohlen. Der erste Diebstahl ereignete sich laut Polizei zwischen 10.10 und 10.40 Uhr in einem Supermarkt am Etzelweg. Dort wurde einer 77-jährigen Frau die Geldbörse mit 140 Euro aus der Jackentasche gestohlen. Der andere Diebstahl wurde zwischen 10.30 und 11 Uhr in einem Discounter in der Sickingerhöhstraße begangen. Hier wurde einem 79-jährigen Mann die Geldbörse mit 180 Euro aus der Jackentasche gestohlen. In diesem Fall gibt es Hinweise auf den möglichen Täter: ein etwa 45-jähriger Mann, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, dunkle glatte Haare, schwarz gekleidet. Dieser hatte sich auffallend nah bei dem 79-Jährigen aufgehalten. Das teilt die Polizei mit, die um weitere Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760.