Der Einbruch in das Kassenhaus am Minigolfplatz sowie der Einbruchdiebstahl in einem Hotel in der Rosengartenstraße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag könnten miteinander in Verbindung stehen. Beamte der Zweibrücker Polizei entdeckten am Donnerstagmorgen – nur wenige Stunden nach den Taten – einen Großteil der Beute vom Minigolfplatz in einem Gebüsch neben dem Hotel im Rosengartenweg. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden aus dem Kassenhaus am Minigolfplatz drei Packungen mit je 48 Flaschen Cola, Fanta und Mezzo Mix gestohlen und nur unweit des Tatorts versteckt. Deshalb vermutet die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten. An beiden Tatorten wurden zudem Schuhabdrücke des Täters gefunden. Diese würden nun verglichen, sagte Matthias Mahl, Leiter der Polizeiinspektion Zweibrücken, auf Nachfrage. Bei dem Einbruchdiebstahl im Hotelzimmer wurden einem Gast aus Süddeutschland zwei Mobiltelefone, ein Laptop, der Geldbeutel mit mehreren Bankkarten sowie der Autoschlüssel gestohlen. Mit dem Auto des Opfers kam der Unbekannte jedoch nicht weit: Beim Ausparken stieß er gegen eine Lieferwagen und ließ den Wagen mit laufendem Motor stehen. Zeugen, die in der Nacht zum 30. Juli im Bereich des Minigolfplatzes etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich mit der Polizei in Verbindung setzen: Telefon 06332/9760; E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.