Diebe sind am Mittwochvormittag in Zweibrücken über die 1,70 Meter hohe Mauer geklettert, die ein Grundstück in der Mühlbergstraße umgibt. Dies meldet die Polizei. Aus dem Innenhof hätten sie ein nagelneues E-Mountainbike der Marke Lankeleisi MG600 Plus Fat Bike gestohlen und über die Grundstücksmauer gehievt. Der Schaden wird mit 2300 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332 9760 beziehungsweise E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de ) bittet um Hinweise.