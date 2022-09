In Zweibrücken haben Diebe in den vergangenen Tagen zwei Mal zugeschlagen. Zum einen wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen vor dem Anwesen Poststraße 37 ein schwarzes Mountainbike gestohlen, das an einem Fahrradständer angekettet war. Als besonderes Merkmal weißt das Rad neongrüne Streifen am Rahmen auf. Der Wert des Fahrrades wurde von seinem Eigentümer mit 500EUR angegeben. Zum anderen ist zwischen Dienstag- und Mittwochmittag in der Fruchtmarktstraße 3 aus dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ein schwarzer Kinder-Buggy der Marke „Lionelo“, Typ „Elia“ gestohlen worden. Der Buggy hat eine graue Sitzfläche. Die Polizei sucht Zeugen der beiden Diebstähle unter 06332 9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de und nimmt auch Hinweise zu Personen entgegen, die im Besitz eines Buggys mit den beschriebenen Merkmalen sind.