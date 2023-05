Wie die Polizei am Himmelfahrtstag meldete, haben Unbekannte am Montag, 15. Mai, zwischen 8 und 12 Uhr auf einer Baustelle in der Hauptstraße von Wiesbach (Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land) vier Kabeltrommeln mit je sechs Kilometern Glasfaserkabel gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 26.000 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Telefon 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, bittet um Zeugenhinweise.