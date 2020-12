Mitten am Tag wurde am Dienstag in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Landstuhler Straße eingebrochen. Nach Polizeiangaben geschah der Einbruch gegen 15 Uhr. Da drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Eigentumswohnung eines Mehrparteienhauses ein, indem er das Schloss der Wohnungstür aufbrach. In der Wohnung durchwühlte er sämtliche Schränke und Behältnisse und entwendete einen angeschraubten Möbeltresor mit einer niedrigen vierstelligen Bargeldsumme. Die Bewohnerin einer benachbarten Eigentumswohnung hörte um 15 Uhr ein lautes Geräusch aus der aufgebrochenen Wohnung, so dass die Tatzeit feststehen dürfte.

Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen des Vorfalls. Sie können sich telefonisch unter 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de melden.