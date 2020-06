Unbekannte haben den Kindergartenkindern in Kleinsteinhausen drei Bobby-Cars gestohlen. Laut Polizei brachen die Diebe übers Wochenende ein Gartenhaus auf dem Kindergartengelände auf, in dem die Spielzeugautos standen. Den Wert beziffert die Polizei mit 150 Euro. „Die Kinder hat das schon beschäftigt, dass Einbrecher da waren“, sagte die stellvertretende Kindergartenleiterin Anja Bauer auf Anfrage der RHEINPFALZ. Es sei für die Kinder aufregend gewesen, habe sie aber auch traurig gemacht, da die Bobby-Cars täglich im Einsatz seien. Nun müssen die Kinder vorerst ohne die Spielzeugautos auskommen, da mit den drei Autos der gesamte Fuhrpark gestohlen wurde. Allerdings habe eine Familie spontan eins gespendet, sagte Anja Bauer. Hinweise habe der Kindergarten noch keine bekommen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.