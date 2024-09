An einem in der Gleiwitzstraße auf einem Unternehmensparkplatz abgestellten, weißen Skoda Octavia sind alle vier Räder abmontiert und gestohlen worden. Nach Angeben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Donnerstagnachmittag (19. September) und Montagmorgen (23. September). Das Fahrzeug wurde von den Tätern aufgebockt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1600 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 9460, E-Mail pizweibruecken@polizei.de, entgegen.