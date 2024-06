Von etwa 8000 Euro Sachschaden spricht die Polizei nach dem Diebstahl zweier Baustellenampeln am Mörsbacher Ortsausgang nach Zweibrücken. Zeugen wollen gesehen haben, wie drei Unbekannte am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr die beiden mobilen Ampeln an der Baustelle am Mörsbacher Ortsaus- beziehungsweise -eingang in einen gelben Transporter mit unbekanntem Kennzeichen verluden und wegfuhren. Laut Zeugenbeschreibung sollen die Diebe zwischen 35 und 45 Jahre alt sein und ein „südländisches Erscheinungsbild“ haben.