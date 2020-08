Einem Friseursalon in Hornbach wurden am Mittwochmittag die Tageseinnahmen in dreistelliger Höhe gestohlen. Laut Polizei betraten eine Frau und zwei Männer zwischen 12.15 und 12.20 Uhr den Friseursalon in der Hauptstraße.

Während die Saloninhaberin, die sich alleine im Laden befand, in ein Gespräch mit der Frau verwickelt war, gelang es den Männern, unbemerkt die Tageseinnahmen zu entwenden. Von den Dieben gibt es Täterbeschreibungen. Die Frau soll zwischen 17 und 19 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß sein, eine normale Figur und schulterlange dunkle Haare haben. Sie soll einen weißen Mundschutz getragen haben. Die beiden Männer sollen ebenfalls zwischen 17 und 19 Jahre alt sein. Einer der beiden Diebe trug dunkle Kleidung, eine Basecap und einen schwarzen Mundschutz. Er soll ungefähr 1,80 Meter groß sein und eine schlanke Figur haben. Der andere Mann wird als 1,65 Meter groß mit kräftiger Statur beschrieben. Auch er soll eine Basecap und einen schwarzen Mundschutz getragen haben. Alle drei haben laut Polizei den Eindruck erweckt, eine osteuropäische Herkunft zu haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.