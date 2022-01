Über den Jahreswechsel – zwischen Silvester, 13 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, – drangen Einbrecher in ein Haus in Bechhofen in der Talstraße ein und stahlen eine Münzsammlung und Schmuck. Der Wert des Diebesguts liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich, „verringerte sich jedoch deutlich, da am Morgen des 4. Januar gegen 11.15 Uhr festgestellt wurde, dass jemand den entwendeten Schmuck zurückgebracht und in einer Baumarkt-Tüte an die Haustür des Einfamilienhauses gehängt hatte“. Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen der Tat, wobei als mögliche Tatzeit der Jahreswechsel in Betracht kommt, denn um Mitternacht von Silvester auf Neujahr hörten Anwohner Klopfgeräusche. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.