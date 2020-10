Zwischen Samstag und Dienstag haben Unbekannte fünf Wochenendhäuser im Gebiet Becherbach südlich von Hornbach aufgebrochen. Dabei haben die Diebe mehrere Motorsägen und Elektrogeräte gestohlen. Wie hoch der Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Das teilte die Zweibrücker Polizei mit. Sie bittet Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.