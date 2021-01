Zwischen 23. Dezember und 4. Januar stahlen Diebe auf dem Mitfahrerparkplatz an der St. Ingberter Südstraße den Dieselkraftstoff aus zwei Lastwagen. Um an den Diesel zu gelangen, wurden die Kraftstofftanks der Fahrzeuge aufgebohrt, teilte die Polizei am Montag mit. Da ein Lastwagenfahrer nach der Rückkehr zu seinem Fahrzeug die Tat nicht sofort bemerkte, verschmutzte der leckende Tank ein nahe gelegenes Tankstellengelände mit auslaufendem Diesel. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Ingbert unter Telefon 06894/1090 zu melden.