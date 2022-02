Unbekannte haben am Mittwoch, 2. Februar, beide ZW-Nummernschilder eines weißen Audi A1 gestohlen, der auf dem Mitfahrerparkplatz Mühltalerhof in Verlängerung der Steinhauser Straße in Zweibrücken geparkt war. Laut Polizei muss sich der Diebstahl im Zeitraum zwischen 6 Uhr morgens und 16.15 Uhr abgespielt haben. Um Hinweise bittet die Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 9760.