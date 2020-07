Der Besuch des Rosengartens endete für eine 82-Jährige am Dienstag mit einem Erlebnis, das sie so schnell nicht vergessen dürfte. Sie wurde Opfer eines dreisten Diebes just in dem Moment, als sie und ihre Begleiterinnen ins Auto gestiegen sind. Doch der Reihe nach: Nachdem die 82-Jährige mit ihren Bekannten, 79, 80 und 81 Jahre alt, den Rosengarten verlassen hatte, gingen die vier Frauen gegen 18 Uhr zum Auto der Frau, das auf einem Behindertenparkplatz nahe des Rosengartens abgestellt war. Laut Polizeibericht verstaute die 82-Jährige ihre Handtasche und einen kleinen Rucksack im Kofferraum des Autos und die vier Frauen stiegen ins Auto. Beim Losfahren bemerkte die 82-Jährige, dass der Kofferraum ihres Autos offen stand – und das, obwohl sie diesen zuvor geschlossen hatte. Offenbar hatte ein Dieb den Kofferraum geöffnet, um die Handtasche und den Rucksack zu stehlen, während die vier Frauen ins Auto stiegen. Hinweise auf den Dieb gibt es laut Polizei nicht, die das Diebesgut mit 80 Euro Bargeld sowie den persönlichen Dokumenten der Seniorin angibt.