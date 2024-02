Im September hat ein Mann eine EC-Karte gestohlen und damit im Neunkircher Stadtteil Hangard 2000 Euro abgehoben. Die Polizei sucht nun Zeugen, wie sie am Dienstag mitteilte. Der Täter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt, als er das Geld abhob. Die Polizei beschreibt ihn als 40 bis 55 Jahre alten Mann mit sehr gepflegtem Aussehen. Er soll eine helle bis beige Basecap, Pilotensonnenbrille, Mundschutz, dunkelgraues Jackett, hellblaues Hemd, dunkle Hose und beige Sneaker mit weißer Sohle getragen haben. Zu den Geldabhebungen war es laut Polizei am Samstag, 16. September um 11.27 Uhr in der Wiebelskircher Straße 5 gekommen. Die Polizei Neunkirchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06821 2030.