In Zweibrücken hat ein Betrüger eine 80-jährige Frau am Bankautomaten geprellt. Laut Polizei hatte er sie am Freitagnachmittag beim Geldabheben beobachtet. Anschließend habe ihre EC-Karte nicht in den Schlitz des Kontodruckers gepasst – der junge Mann hatte sich vorher wohl daran zu schaffen gemacht. Er sprach die Frau an und sagte, sie könne ihre Auszüge auch am Geldautomaten drucken lassen. Als sie dort dann ihre PIN eintippte, habe der Betrüger sich die Zahlen gemerkt, am Automaten hantiert und die EC-Karte genommen. Die Dame glaubte, der Automat habe die Karte eingezogen. Übers Wochenende habe der Unbekannte dann elfmal Geld abgehoben, insgesamt eine fünfstellige Summe. Der Dieb soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein, mittelgroß, schlank, dunkelhaarig und von südeuropäischem Typ. Er sprach gutes Deutsch mit ausländischem Akzent.