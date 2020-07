Ein Unbekannter hat am Samstag in der Wattweilerstraße Bargeld aus einem Auto gestohlen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat zwischen 1.10 und 1.25 Uhr. Der Geschädigte hatte sein Auto, ein grauer Mazda MX-5, in seiner Hofeinfahrt abgestellt. „Vermutlich unter Einsatz eines Funksignals“, so die Polizei, konnte der Täter die Beifahrertür öffnen. Im Anschluss durchsuchte er das Auto und stahl laut Polizei Bargeld daraus. Offenbar wurde der männliche Täter gesehen. Es soll sich um einen 35- bis 50-Jährigen handeln. Beim Diebstahl trug er eine lange Hose, eine Jacke mit reflektierendem Querstreifen, eine Baseball-Mütze und eine Bauchtasche. Nach der Tat stieg er in ein Auto, das von einer weiteren Person gefahren wurde. Zeugen sollen sich an die Polizei wenden, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.