Wie eine Spielgemeinschaft so richtig anlaufen kann, das wird die SG VB Zweibrücken/TuS Rimschweiler II in diesem Jahr austesten. „Wir haben einen Pool an Spielern und müssen nun von Spiel zu Spiel denken“, erklärt der Trainer der SG-Zweiten Ahmed Ben Brahim El Khadem-Neuhäuser.

Seine Mannschaft, die sich nunmehr neuformiert, trainierte stets mit dem Gesamtkader der Spielgemeinschaft und bestand schlichtweg in Reinkultur zu Beginn der Vorbereitung so noch gar nicht.