„Nadierlich isses schunn wass Guudes, wammer e soziali Schdadt hann, guud fa alle Leid un fa die Seniore – ald will jo heid kenner meh sinn – ganz besunnerschd! Awwer war domols die El-Aa-Beh ned aa schunn so was?“ Gesprächsstoff mal wieder genug zu den Überlegungen mit belebten Stadtteilquartieren und Alexa aus dem Internet.

Die LAB (keiner sagte damals das schreckliche Wort Lebensabend-Bewegung) brachte vor vielen Jahren schon „Lewe“ in die Stadt: Ob in Niederauerbach oder Ixheim, in Ernstweiler oder Mittelbach, in Rimschweiler oder Wattweiler, man traf sich regelmäßig. Besonders dann, wenn die Ferienreise nach Villamarina anstand – „Fahre ihr aa middem Udzinger?“ wurde gefragt, und jeder wusste genau um was es ging.

Zwar hatte beim LAB-Angebot der langjährige Sozialamtschef Werner Utzinger das Sagen, aber viele wären zu nennen, die ihn dabei unterstützten. Dazu gehörten „de Reisel Kaal“ in Bubenhausen (wie meist war auch hier die Altenstube im früheren Schulhaus), Fritz Huble in der Oberauerbacher Einrichtung, „de Knechte Jakob“ in Hengstbach oder Ludwig Conrad in Wattweiler. In allen Stadtteilen waren engagierte betagte Bürger im Einsatz, sich um ihresgleichen zu kümmern, um Einsamkeit nicht aufkommen zu lassen. Über allem stand Paul Strauß aus Ernstweiler (auch hier wurde die alte Schule genutzt), der als städtischer Beigeordneter und geschätzter Polsterer nie die Bodenhaftung verlor.

Vorträge, Singen – und manchmal auch Fehden

Bei den LAB-Treffen gab es Vorträge und gemeinsames Singen – und manchmal auch Fehden untereinander. Ein Beweis mehr, dass die Senioren offenbar junggeblieben waren. Natürlich war zu den Anfangszeiten der LAB noch alles einfacher gestrickt: Die Treppen in den ehemaligen Schulhäusern waren ja für junge Beine angelegt worden – und wenn nun ein betagter Mitbürger zum geselligen Beisammensein der LAB in seinen früheren Schulsaal wollte (was oft vorkam!), dann hatte er oft zu schnaufen. Die Gemeinschaft aber entschädigte ihn dafür.

Im zentralen Zweibrücker Mehrgenerationenhaus, an der Ecke Maxstraße/Landauer Straße, gibt es diese Gemeinschaft natürlich auch, aber damals waren die Altenstuben eben näher. Dass es bald die lobenswerten und geschätzten Rollatoren als Hilfsmittel für unterwegs gab, machte andererseits die Treppen häufig zu einem Problem: Barrierefreiheit, wie sie heute bei allen Gemeinschaftseinrichtungen Standard ist, war damals nicht gegeben.

Stand die erwähnte Busfahrt nach Villamarina an, dann meinte man oft das Wichtigste im Jahresprogramm der Stadt: „Fahre ma middem Reisel Heinz odder middem Rothhaar?“, lautete dann die Frage, und für viele der Mitfahrer war es nicht selten die erste Urlaubsreise überhaupt. Schließlich hatte es in den Nachkriegsjahren lange gedauert, bis Urlaub möglich war. Wer Beobachter beim fröhlichen Reisestart oder „beim miede Heemkomme“ war, der wird das wohl nie vergessen: Eine große Freude und Zufriedenheit war stets zu spüren.

Auch wenn es hinterher nicht nur erfreuliche Erlebnisse zu berichten gab – zum Erzählen gab es allerdings bei jedem weiteren Treffen in den Altenstuben wiederum genug. Werner Utzinger durfte meistens großes Lob einstecken, womit bewiesen war, dass die Absicht der LAB, sich um die Senioren zu kümmern, ihre Berechtigung hatte. Und das gilt natürlich auch für die heutigen Bemühungen von Verwaltung und Stadtplanung. Besonders zu Zeiten, in denen die Corona-Krise unsere Welt verändert hat und neue Anpassung gefragt ist.