Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nirgendwo in Deutschland ist das Coronavirus so selten wie in Zweibrücken. Das ist mittlerweile seit gut zwei Wochen so, auch wenn Zweibrücken den absoluten Spitzenplatz auch mal für einen oder