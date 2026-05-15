Die Flüchtlingshäuser auf dem Flugplatz verschlingen Millionen. Das wäre vermeidbar gewesen. Dafür hätten die Verantwortlichen aber den Mut haben müssen, Fehler einzugestehen.

Erinnern Sie sich an die Concorde? Das Überschallflugzeug, das von Europa nach New York keine vier Stunden brauchte. Es war ein technisches Meisterwerk, aber gerechnet hat es sich nie. Air France und British Airways pumpten dennoch ständig Geld nach, bis der Betrieb im Jahr 2003 aufgegeben wurde. So wurde die Concorde irgendwann nicht nur zu einem Vorzeigeprojekt der Luftfahrt. Ihr Name steht mittlerweile auch für ein psychologisches Phänomen, das jeder von uns kennt: Wenn man an einer Sache festhält, nur weil man bereits Zeit, Geld oder Emotionen reingesteckt hat. Wenn man feststellt, dass das Studium doch nicht das Richtige ist, aber jetzt halt schon drei Semester hinter sich hat. Wenn die Aktie weiter abstürzt, man sie so billig jetzt aber auch nicht verkaufen möchte. Wenn man den schlechten Film halt bis zum Ende schaut, weil man ja schon 20 Minuten investiert hat. Die Elbphilharmonie, Stuttgart 21, der neue Berliner Flughafen BER – alles Beispiele für den Concorde-Effekt.

Diesen Effekt findet man auch auf dem Zweibrücker Flugplatz: die Flüchtlingshäuschen. Wenn sie diesen Monat tatsächlich abgebaut und an Standorten der Bundespolizei wiederverwendet werden, werden sie den Steuerzahler sechs Millionen Euro gekostet haben. Für 2,3 Millionen Euro wurden sie im Jahr 2015 gekauft. Genutzt wurden sie so gut wie nie. Sie standen auf dem früheren Parkplatz, und der Bund zahlt dafür Monat für Monat 16.000 Euro Miete und 2000 Euro für Nebenkosten wie Grundsteuer, Oberflächenwasser und Versicherung – also mehr als 200.000 Euro pro Jahr, damit die Häuschen in der Gegend herumstehen.

Die Häuser sind keine vollausgestatteten Wohnungen, sondern Notunterkünfte. »Garagen mit Fenster« hat sie mal ein Flüchtlingshelfer genannt. Archivfoto: Thomas Büffel

Was mag wohl in den Köpfen der Verantwortlichen vorgegangen sein? Vielleicht: „Ist ja nicht unser Geld.“ Oder: „Die haben gut zwei Millionen gekostet, die schenken wir jetzt nicht her.“ Oder: „Jetzt haben wir sie schon gekauft, da lässt sich bestimmt irgendwann irgendwas mit anfangen.“ Vielleicht auch: „Was sagen denn da die Leute, wenn wir die jetzt einfach verschrotten.“ Die Häuschen sind ein Paradebeispiel für den Concorde-Effekt. Sie hätten schon längst abgebaut und zwischengelagert gehört. Irgendwo wird sich doch ein kleines Eckchen Truppenübungsplatz finden, wo sie nicht stören. Obwohl: Wenn man nun liest, dass auch der Abtransport noch mal 1,2 Millionen kostet, hätte man sie vielleicht doch besser einfach entsorgt. Denn allzu scharf auf die Häuschen kann die Bundespolizei ja auch nicht sein, sonst hätte sie ja schon längst zugegriffen, als sie vor Jahren das Angebot bekam. Damals ließen die Verantwortlichen die RHEINPFALZ aber wissen, dass sie im Grunde auch keine Verwendung für die Teile hätten.

Bliebe die Idee, die Dinger schon vor Jahren schnell zu verschenken, um wenigstens nicht auf den Folgekosten zu sitzen. Die Häuser sind keine vollausgestatteten Wohnungen, sondern Notunterkünfte. Sie bestehen aus ein paar Wänden und einem Dach. Sie haben keine Küche, kein Bad, kein fließendes Wasser und keine ausreichende Belüftung. „Garagen mit Fenster“ hat sie mal ein Flüchtlingshelfer genannt. Wer immer sie nimmt, muss entweder noch Geld reinstecken oder sich mit einer Art Schreberlaube zufrieden geben. Denkbar gewesen wäre dennoch vieles. Vielleicht hätten sie für ein kleines Viertel aus Studentenwohnungen für die ersten paar Wochen getaugt. Oder für ein kleines Feriendorf. Oder für Schulfreizeiten. Vielleicht sogar für eine Idee, die immer wieder in den Kommentarspalten im Internet genannt wird: als Unterkunft für Obdachlose – wobei Obdachlosigkeit eine ganze Reihe weiterer Probleme in sich trägt und es oft nicht einfach mit vier Wänden und einem Dach getan ist. Zur Not ein Zettel ans virtuelle schwarze Brett: „Flüchtlingshäuschen an Selbstabholer zu verschenken“. Auch das schreiben unsere Leser in den Kommentarspalten immer wieder: „Ich würde eins nehmen.“

Als Wohnungen wurden sie nur kurz genutzt. Archivfoto: Moschel

Die hohen Folgekosten wären vermeidbar gewesen. Man hätte sich natürlich eingestehen müssen, dass es damals richtig schien, schnell diese Häuschen zu kaufen, sich das im Nachhinein aber als Fehler herausstellte. Aber so einfach ist das auch nicht. Die Concorde flog auch 27 Jahre. Und Stuttgart 21 ist immer noch nicht fertig.