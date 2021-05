Am Mittwoch misst sich Zweibrücken in der SWR-Quizsendung „Stadt-Land-Quiz“ zum Thema Rosen mit der baden-württembergischen Gemeinde Rosenfeld.

Das 6500 Einwohner zählende Rosenfeld liegt zwischen Rottweil und Tübingen. Gespielt werden sechs Rätselrunden, eine Schnellraterunde und eine Stadtaufgabe, die die Stadtpaten möglichst schnell lösen müssen. Zweibrücken erhält die Stadtaufgabe, an der sich alle Bürger beteiligen können, heute, Mittwoch, um 10 Uhr im Rosengarten. Anhand eines Fotos, das der SWR vorab aufgenommen hat, muss das Team um die Beigeordnete Christina Rauch und den gärtnerischen Leiter des Rosengartens, Heiko Hübscher, das abgelichtete Motiv in der Stadt ausfindig machen. Sie bekommen nur einen Ausschnitt gezeigt und müssen bis spätestens 14/15 Uhr, so Rauch, das vollständige Bild finden. Die Zweibrücker dürfen ihnen dabei helfen.

Den Bildausschnitt werden die Stadtpaten direkt nach Erhalt abfotografieren und über die sozialen Medien sowie auf der Homepage der Stadt veröffentlichen, damit jeder miträtseln kann. Der SWR wird den Zweibrücker Beitrag zur Sendung heute aufzeichnen. Sendetermin ist der 26. Juni um 18.45 Uhr.