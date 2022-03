… Zweibrückens Zukunft schon heute gedacht werden muss.

Ohne Pläne, ohne Träume, ohne Visionen bleibt man in der Zeit stecken. In genau 30 Jahren feiert Zweibrücken 700 Jahre Stadtrechte. Eine Generation liegt zwischen heute und diesem Jubiläumsdatum im Jahr 2052. Wo sehen die Bürger ihre Stadt dann, wohin sollte sie sich entwickeln, um eine lebens- und liebenswerte Heimat zu bleiben, zu werden und um überhaupt eine Zukunft zu haben? Was ist dann wichtig für Sie selbst, für Ihre Kinder oder Enkel?

In der Verantwortung, sich darüber Gedanken zu machen, steht eigentlich jeder hier. Denn die Stadt lebt letztlich nicht allein davon, welche Weichen Verwaltung und Politik stellen, welche Investitionen große und kleine Unternehmen wagen, sondern in besonderem Maße auch davon, was jeder im Kleinen bewirkt. Wie man miteinander umgeht, welche Atmosphäre das schafft. Und wenn man selbst keine Ideen hat, wenn man nicht selbst bereit ist, Perspektiven zu entwickeln und mit anderen zu diskutieren, kann man schließlich auch „von denen da oben“ kaum erwarten, dass sie Dinge angehen, die man dann selbst gut und wichtig findet. Das mag vielleicht etwas mühsam sein, aber es lohnt sich allemal, den Blick nicht auf den Boden vor den Füßen, sondern nach vorne zu richten: Das eröffnet Möglichkeiten, die man anders nicht wahrgenommen hätte. Selbst wenn am Ende vielleicht doch alles ganz anders kommt, als man dachte oder erhoffte.

Zaudern und Misstrauen, Angst vor Veränderungen, sich einrichten in allzu bequemen Gewohnheiten, aber auch das unüberlegte, aktionistische Überbordwerfen von Bewährtem erlauben keine Entwicklung, lähmen statt zu beflügeln, verhindern statt zu ermöglichen. Wir möchten Sie ermutigen, Zweibrückens Zukunft mit uns zu denken, zu träumen, zu formulieren, vielleicht auch ein wenig zu spinnen – als „einfache“ Bürger genauso wie als Menschen in besonderen Funktionen.

Beginnen wollen wir heute mit einer Straßenumfrage. Unter dem Titel „Zweibrückens Zukunft“ werden wir dann in loser Folge Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen bitten, uns zu erzählen, mit welchen Ideen sie die Zukunft Zweibrückens verknüpfen. Lassen Sie uns doch einfach miteinander ins Gespräch kommen. Auch Ideen, die auf den ersten Blick als unrealisierbar erscheinen, können zumindest Anreiz sein, in wichtige Richtungen zu denken und im besten Fall Menschen miteinander zu vernetzen, die sich dann gemeinsam daran machen, Zweibrückens Zukunft aktiv zu gestalten.