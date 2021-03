Die Eiserne Hochzeit feiern heute Andreas und Hildegard Wagner in der Ehrlichstraße. Vor 65 Jahren haben beide im Zweibrücker Rathaus geheiratet. „Wir gehören einfach zusammen, ein Geheimnis haben wir nicht“, sagt Hildegard Wagner auf die Frage, wie man es schafft, so lange zusammen zu bleiben.

Andreas Wagner hat Bäcker gelernt und in seinem Geburtsort im saarländischen Rohrbach eine eigene Bäckerei betrieben. Zuvor war er angestellt bei der Niederauerbacher Bäckerei Häussler, wo er über einen Arbeitskollegen dessen Schwester, seine heutige Ehefrau, kennen und lieben lernte. Später arbeitete Andreas Wagner als kaufmännischer Angestellter „beim Lanz“, heute John Deere.

Hildegard Wagner hat als Einzelhandelskauffrau 30 Jahre lang in der Zweibrücker Kaufhalle ihr Geld verdient. Mit deren Schließung ging sie in Ruhestand. Beide sind Mitglieder im Kirrberger Wanderverein, in dessen Hütte sie auch Thekendienst geschoben haben, als der Verein diese noch selbst bewirtschaftete. Zusammen mit Freunden aus dem Wanderverein legten die Wagners auch schon mal lange Strecken zu Fuß zurück. „Wir kennen alle Hütten in der Pfalz und dem Saarland“, sagt Hildegard Wagner. Auch Langlauf und Busfahrten durch halb Europa gehörten zu den Freizeitaktivitäten der beiden Ruheständler, die 89 (Andreas) und 86 Jahre (Hildegard) jung sind. Neben einem Sohn gratulieren heute den beiden Jubilaren eine Tochter sowie sechs Enkel und sieben Urenkel. „Wir haben zu allen einen regen Kontakt“, freut sich Hildegard Wagner über ein intaktes Familienleben.