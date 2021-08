Nach anderthalb Jahren Zwangspause oder reduziertem Programm startet die Volkshochschule wieder ins Wintersemester mit Kursen im nahezu normalen Umfang. Und sie will bald umziehen.

Derzeit ist die VHS in den Räumen der Berufsbildenden Schule in der Johann-Schwebel-Straße untergebracht. Pläne, sie in die ehemalige Hauptschule Nord in der Hofenfelsstraße umziehen zu lassen, gibt es schon lange. Diese könnten bald konkret werden.„Aktuell ist für das gesamte Gebäude der Hauptschule Nord ein umfassendes Brandschutzgutachten in Arbeit auf Basis des geplanten, endgültigen Nutzungsumfangs“, teilt der Leiter des Kultur- und Verkehrsamtes, Thilo Huble, auf Anfrage mit. Gleichwohl würden die verfügbaren Klassenräume des Hauses bereits jetzt als Kursräume „nahezu vollständig genutzt“, so Huble. Für den Umzug der Verwaltung in das Gebäude seien noch einige bauliche Maßnahmen umzusetzen. Diese sollen laut Huble bis zum Ende dieses Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, abgeschlossen sein. Ob dieser Zeitplan eingehalten werden könne, sei entscheidend „von den aktuell bestehenden Material- und Unternehmer-Vakanzen beeinflusst“, so Huble.

Das kommende Wintersemester jedenfalls startet noch in den altbekannten Räumlichkeiten. Geplant sind laut Huble 150 Kurse; dies entspricht dem üblichen Angebotsumfang. Pandemiebedingt nicht durchgeführt werden Kurse wie etwa Wassergymnastik oder Aquajogging. Außerdem wurden die Seniorenkurse „quantitativ etwas reduziert“. Das Programm werde im Zweimonatsrhythmus kommuniziert, um auf „eventuelle notwendige Änderungen, die sich gegebenenfalls im weiteren Verlauf durch die Corona-Pandemie ergeben, reagieren zu können“, informiert Huble.

Beim Kursbesuch gelte Maskenpflicht; die Maske müsse aber am Platz nicht getragen werden soweit das Abstandsgebot oder die Testpflicht gewährleistet seien.

Integrations-Sprachkurse laufen laut Huble schon, ein Integrationskurs „Alpha“, ein Integrationskurs B1, Landessprachkurse für Menschen mit Migrationshintergrund sowie speziell für Frauen mit Migrationshintergrund. Nach den Sommerferien beginne wieder die qualifizierte Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen durch Kräfte der VHS.

Unterrichtsausfall auch an der VHS

„Die erste Unterbrechung der Kurse war vom 12. März bis zum 17. Mai 2020“, erinnert sich Huble. Danach seien verschiedene Kurse wieder langsam angelaufen, ab November habe man aber nur noch Kurse anbieten können, die an einem festen Sitzplatz durchgeführt werden konnten. Angebote im Bewegungsbereich oder mit gruppendynamischer Ausrichtung seien demnach entfallen. „Alternativ fanden einige Online-Kurse statt, WordPress, Englisch, Klimawandel in Zweibrücken, Klimawandelstrategien für Garten und Stadt, Osterfloristik“, zählt Huble auf. Das Kursangebot des Wintersemesters soll in den kommenden Tagen regulär starten, versichert Huble.

Info

Die VHS will vermehrt Kurse für die Sprachförderung an Grundschulen und ergänzende Lernangebote in Deutsch und Rechnen für die Klassenstufen eins bis sechs anbieten. Dafür sucht die Volkshochschule noch Dozenten, die über pädagogische Erfahrung oder Vorbildung in Deutsch und im Umgang mit Kindern verfügen, also zum Beispiel Lehramtsstudenten, Lehrkräfte, sozialpädagogische oder erzieherische Fachkräfte. Bewerbungen an michelle.steger@vhs-zweibruecken.de.