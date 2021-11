Kolumne „Sepp vom Hallplatz“ mit Verlosung

„Saa mol, dess weeschde awwer beschdimmd, kannschd du mir saan, wie dess Kino gehees had, wo mol an dem Pladz war, wo schbäder die Kaufhall druff gebaud wor is? Mir komme nimmi druff!“

Dieter Schmidt, seit Jahren engagierter VTZ-Funktionär in der Handball-Abteilung, bekommt seine Antwort: „Dess war unser Central!“ Gerade hatten wir uns vor dem früheren Sport-Franck-Gebäude in der Fußgängerzone getroffen. Das Unternehmen und seine Inhaber, vor allem Max-Ludwig Franck, hatte Nachkriegsgeschichte mitgeschrieben. Und so war es beim erwähnten Central-Kino, „unserem“ bevorzugten Wildwest-Kino, ja auch gewesen. Hier hatte Jak Schließmeyer geholfen, die einheimische Jugend zu begeistern, auch wenn die Eltern schimpften. „Schunn widder dreißisch Penning fa de Indridd!“.

Es gibt solche Gebäude, die kommen einem nicht aus dem Sinn. Dazu zählt ganz gewiss in der Unterstadt das frühere „Gasthaus zum Hirsch“, allein schon dadurch gekennzeichnet, dass es unter dem dortigen Straßenniveau liegt. Den Namen des damaligen Besitzers Rudolf Fries kannten auch Zweibrücker der Folgegeneration, so gerne hatten „die Alde“ von ihrem Aufenthalt in Zweibrückens ältestem Haus geschwärmt.

Auch ein Hotel imponierte: „de Zweebrigger Hof in de Ixemer Schdroß“. Direkt gegenüber der Einmündung zur Schlachthofstraße steht dieser imposante Bau. Nachbarin Paula Korn hat ihr Wissen stets mit beeindruckenden alten Postkarten ergänzt, sie war in dem Haus großgeworden.

Ein Gebäude wurde und wird oft erwähnt, welches man nur mit dem Hinweis „do, wo mo es Scala-Kino war“ kennt: Das liegt daran, dass das Zweibrücker Original „es Luiche“ dort wohnte, der – wie damals erzählt wurde – einmal seine eigene Todesanzeige aufgab. Dann habe er, aus dem Fenster im Spital, sehen können, welche und wie viele Leute zu seiner „Beerdigung“ kamen …

Ob das wirklich so war? Manche zweifeln.

Ein schönes Gebäude, welches etwas versteckt in einem großen Park am Wackenberg liegt, wurde jahrelang vom Pressefotografen Herbert Bayer besucht. Der Grund: Er wusste, dass die dortigen Magnolien-Bäume früh den Frühling ankündigen und konnte so die Leser erfreuen. Hier wohnte lange Studienrat Hans Hemprich, der an der Oberrealschule unterrichtete. Er führte Besucher stolz durch das attraktive Gebäude, in dem er zur Miete wohnte.

Wer von den älteren Zeitgenossen vom Bonhoeffer-Haus spricht, an der Ecke Kaiserstraße/Ritterstraße gelegen, hat noch Ahnung davon, dass dort in den Nachkriegsjahren die Allgemeine Ortskrankenkasse ihr Domizil hatte. Wer dorthin musste, hatte oft schon im Vorfeld „Bammel“, es sah lange Zeit nicht gerade besucherfreundlich aus. Und führte oft dazu, dass es bei anderen Objekten hieß: „Des siehd aus wie bei de AOK!“ Klar, nicht alle heimischen Gebäude konnten auf den ersten Blick so beeindrucken wie die „Villa Ipser“ an der alten Steinhauser Straße mit ihrem großen Tor. Dass die Villa einst als Jugendherberge diente, ist fast vergessen.

Die Eremitage diente eine Zeit lang als westpfälzisches Gewerkschaftshaus. Sie liefert bis heute Besuchern am Guldenweg manches Fotomotiv. Eine Erinnerung an das DGB-Haus blieb bis heute: Als Kennedy ermordet wurde, wehte am Turm des Gebäudes eine Flagge auf Halbmast.

Verlosung

Wir verlosen fünfmal das Buch „Der Sepp vom Hallplatz“, das im Zweibrücker Echo-Verlag erschienen ist. Es enthält 74 Sepp-Geschichten, manche mit Fotos (130 Seiten, 16,80 Euro). Wer ein Buch gewinnen will, schreibt bis Freitag, 8. November, 10 Uhr, eine Mail an redzwe@rheinpfalz.de mit der Antwort auf diese Frage: Seit wie vielen Jahren schreibt Edgar Steiger schon den „Sepp vom Hallplatz?“ Die Gewinner werden direkt benachrichtigt.