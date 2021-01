Der Turnverein Höheinöd und die Familie Stengel – das gehört einfach zusammen. Das gilt nicht nur für die Tischtennis-Abteilung des TVH, in der Karl Otto Stengel (69) und seine Söhne Alexander (36) und Martin (33) spielen. Auch im Gesamtverein ist die Familie aus Höheinöd seit Jahren engagiert.

Selbst die Kleinste der Stengels, die Tochter von Alexander Stengel, ist bereits mit dem TVH-Virus infiziert. „Sie stand auch schon an der Platte und hat ein geschicktes Händchen“, erzählt ihr Vater. Seine Tochter sei nunmehr jedoch beim Kinderturnen angelangt. Bereits im Alter von zwei Jahren machte sie beim Eltern-Kind-Turnen mit.

Von Anfang an dabei

1974 gehörte der mittlerweile pensionierte Lehrer Karl Otto Stengel zu den Gründern und Mitgliedern der ersten Tischtennis-Mannschaft des TVH. Als Jugendlicher war er zunächst im Turnen, Leichtathletik und danach auch im Handball aktiv. Es folgte eine Funktionärslaufbahn und viel Engagement im Verein. Bis 1982 war er Jugendleiter der Tischtennisspieler, im Anschluss bis 2007 Abteilungsleiter im Tischtennis. Im nunmehr vierten Jahr ist der 69-Jährige Vorstand des Gesamtvereins.

Lehrer am Zweibrücker HFG

„Seit ich denken kann, gehen wir zum Verein. Das hat schon im Vorschulalter mit den Ferienfreizeiten angefangen“, erzählt Alexander Stengel, der als Lehrer am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) Mathematik und Informatik unterrichtet. Er spielt seit frühester Kindheit den chinesischen Volkssport, hatte zwischendurch auch mal bei den Freizeitfußballern des TVH vorbeigeschaut. Natürlich ist auch seine Ehefrau Per-an Mitglied im Höheinöder Turnverein. Sie ist bei den Tischtennisspielen zwar oft zugegen, frönt aber doch selbst dem Yoga. Alexander Stengel leitet seit 2007 – als Nachfolger seines Vaters – die Tischtennis-Abteilung. Und auch am Hofenfels-Gymnasium beerbte er seinen Papa. „Seit 2017 betreue ich auch die Tischtennis-AG in der Schule“, erzählt Alexander Stengel lachend. Papa Karl Otto war mit den HFG-Tischtennis-Teams der Mädchen viele Jahre lang sehr erfolgreich – mit zahlreichen Landestiteln und Teilnahmen am Bundesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin.

Auch sein Bruder Martin ist seit langen Jahren mit dem TVH eng verbunden. Der Student für Produkt- und Prozess-Engineering ist Pressewart und Hygienebeauftragter des Vereins. „Er hat früher auch in den Freizeitsportabteilungen beim TVH Volleyball und Badminton gespielt“, erzählt Alexander Stengel.

Mutter Christiane Stengel (63), die auch Schatzmeisterin des Gesamtvereins ist, engagiert sich bei Veranstaltungen immer wieder. Die Bankkauffrau bekocht gerne die Tischtennisspieler nach ihren Partien und ist bei vielen Festivitäten vor Ort. Aber auch sportlich ist sie in den Gymnastik-Abteilungen und beim Zumba aktiv. „Da sind aber auch immer andere dabei, die mithelfen“, will Alexander Stengel doch darauf verweisen, dass die Verköstigung auf viele Schultern verteilt ist. Auch Christiane Stengel stand bereits an der Platte – nach den Worten ihres Sohnes „aber nicht lange, da wenig erfolgreich“.

Eng beisammen

Ist der Verein ein Dauerthema in der Familie? „Klar. Wir reden sehr oft über den Verein. Auch über den Gesamtverein, die Außenwirkung, Gemeinnützigkeit oder das Wirtschaftliche. Mein Vater sitzt jeden Tag im Büro und macht etwas für den Verein“, erzählt Alexander Stengel, der sich aber noch lange nicht als der designierte Erste Vorsitzende des Vereins sieht. „Ich will mir das in den nächsten Jahren noch nicht antun. Ich bin froh, dass ich das mit dem Abteilungsleiter bisher alles gut hinbekomme“, fügt der Lehrer an. Dass die Vereinsgespräche immer wieder aufkeimen, ist auch nicht weiter verwunderlich, denn alle Stengels wohnen in Höheinöd Tür an Tür.

Doch nur aus einer Familie besteht der Verein, der in der Hans-Broschey-Halle seine sportliche Heimat hat, natürlich nicht. „Es ist nicht so, dass wir die Entscheidungen alleine treffen. Im Wirtschaftsausschuss ist zum Beispiel kein Stengel vertreten. Und es gibt auch noch viele andere Abteilungen“, bekräftigt Alexander Stengel, dass Demokratie in dem Verein gelebt wird.