Ab Mitte Mai werden Zweibrücker für den Zensus 2022 befragt, eine deutschlandweite Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung. Zuletzt geschah dies im Jahr 2011. Wer dafür ausgewählt wird, muss Auskunft geben.

Grundlage der Erhebung ist das Einwohnermelderegister. Bei zusätzlich nötigen Personenbefragungen werden an 726 Privatanschriften, sieben Wohnheimen (etwa Studierendenwohnheime) und 16 Gemeinschaftsunterkünften (etwa Altenheime) die dort zum Stichtag 15. Mai Wohnenden erfasst. Das teilt die Stadt mit. Ziel sei es, verlässliche amtliche Einwohnerzahlen festzustellen. Zusätzlich werden laut Stadt Daten erhoben zum Bildungsstand und zur Erwerbstätigkeit, die in dieser Form nicht in den Verwaltungsregistern stehen. Die ausgewählten zu befragenden Personen sind gesetzlich zur Auskunft verpflichtet.

Auf Basis der ermittelten Bevölkerungszahlen werden unter anderem der Länderfinanzausgleich geregelt und EU-Fördermittel verteilt. „Die Zensusergebnisse haben insoweit deutliche Auswirkungen“, so die Stadt. Die zusätzlichen demografischen Angaben gäben auch wichtige Informationen für die Politik vor Ort.

Wohnung muss nicht betreten werden

Die Vor-Ort-Befragungen hat das Statistische Landesamt bei der Stadt in Auftrag gegeben. Im Rathaus wurde eigens eine Zensus-Erhebungsstelle eingerichtet. Die Befragung vor Ort dauert laut Stadt nur wenige Minuten. In dem Gespräch werden persönliche Angaben der Auskunftspersonen in einem Fragebogen erfasst. In der Stadt werden rund 30 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte beauftragt. Im Landkreis Südwestpfalz sind etwa 75 Helfer unterwegs. Die Befragungen sollen mit Abstand an der Tür oder im Flur erfolgen, ein Betreten der Wohnung sei nicht nötig.

Die Ehrenamtlichen wurden laut Stadt sorgfältig ausgewählt, umfassend geschult sowie auf Verschwiegenheit verpflichtet. Sie kündigen den Befragungstermin durch einen Einwurf im Briefkasten an und können sich ausweisen.

Daten unterliegen Geheimhaltung

Die Daten unterliegen der Geheimhaltung und werden ausschließlich für statistische Zwecke genutzt. Es ist gesetzlich untersagt, dass die Daten an andere Bereiche der Stadtverwaltung oder gar an andere Verwaltungen weitergegeben werden. Zudem werden die Zensus-Ergebnisse nur anonymisiert veröffentlicht, so dass ein Rückschluss auf einzelne Personen nicht möglich ist.

Noch Fragen?

Die Zensus-Erhebungsstelle Zweibrücken ist unter zensus.info@zweibruecken.de bei Fragen erreichbar oder unter Telefon 06332 871-190. Weitere Informationen im Internet unter www.zensus2022.de