Zweibrücken wäre eine ideale Fahrradstadt. Aber es fehlt der Wille, sie dazu zu machen.

Als der Verkehrsplaner aus Darmstadt im November im Stadtrat die Zahlen zum Verkehr in Zweibrücken vorstellte, sagte er ziemlich deutlich: Eine Stadt von der Größe Zweibrückens sei „im Grunde eine ideale Fahrradstadt“. Er sagte auch: „Es würde mich wundern, wenn es uns in Zweibrücken nicht gelänge, den Autoverkehr etwas zu reduzieren.“

Bisher sieht es aber nicht danach aus, als würde die Stadt das überhaupt wollen. Verbesserungen, die mit wenig Mitteln und ohne große Umbauten zu erreichen wären, werden entweder auf die lange Bank geschoben oder mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt. Nach der Straßenverkehrsordnung sollte man die Karlstraße und die Wallstraße für Radfahrer in beide Richtungen öffnen. Man macht es aber nicht, weil es zum Beispiel in der Fruchtmarktstraße und der Alten Ixheimer nicht geht. Anstatt mal einen Anfang zu machen, lässt man lieber alles so, wie es ist. So bleibt es leider dabei: Zweibrücken wäre eine ideale Fahrradstadt, leider ist es noch lange keine.