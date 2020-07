Nach dem Lockdown ist das Konzert mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Samstag, 4. Juli, das erste Konzert der Stadt Pirmasens. 150 Zuschauer dürfen in die Festhalle kommen, da war das Konzert schnell ausverkauft. Es ist Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel Sommerintermezzo. Am Freitag, 10. Juli, 20 Ihr, folgt ein Klavierkonzert mit Volodymyr Lawrynenko (36) in der Festhalle. Er spielt eine Auswahl aus den „Lyrischen Stücken“ von Edvard Grieg sowie den Klavierzyklus „Davidsbündler Tänze“ op. 6 von Robert Schumann. Das Konzert dauert etwa 60 Minuten und wird ohne Pause gespielt. Karten für 14 Euro können telefonisch bestellt werden, 06331/842352, eine Abendkasse wird es nicht geben.