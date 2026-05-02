Mehrere Zweibrücker haben sich mit Fragen und Ideen an die Stadt gewandt. Die Antworten der Verwaltung sind ernüchternd – vor allem aber treffen sie den falschen Ton.

„Geht nicht gibt’s nicht!“ Mit diesem Slogan warb einst eine Baumarktkette. „Geht nicht“ hörten einige Zweibrücker Bürger zu Beginn der Stadtratssitzung am Mittwoch oft. Sie hatten sich wegen verschiedener Anliegen in der Einwohnerfragestunde zu Wort gemeldet. Weil sie den Mitfahrerparkplatz am Ixheimer Kreisel zurückhaben wollen. Weil sie sich eine barrierefreie Fußgängerzone und Tempo 30 in der Ixheimer Mühlbergstraße wünschen. Weil ihnen die Fruchtmarktstraße zu dreckig ist und ihnen zwischen Hallplatzgalerie und Parkhaus zu viele Zigarettenkippen liegen. Weil sie sich an Taubenkot am Busbahnhof und an Hundehaufen oberhalb von Ixheim stören. Weil sie möchten, dass Schilder auf die Geschäfte und Angebote in der Innenstadt hinweisen.

In Ixheim ist tatsächlich eine Tempo-30-Zone geplant, und der UBZ will schauen, ob das Reinigungsfahrzeug noch öfter hinter der Hallplatzgalerie durchfährt. Bei den übrigen Anliegen machte die Stadt den Fragestellern nur wenig bis gar keine Hoffnung. Das ist zum einen nur konsequent. Wenn es nicht Sache der Stadt ist, Hundekot auf einem Feldweg zu entfernen, kann man das ruhig so sagen. Wenn der Mitfahrerparkplatz in Ixheim nicht mehr kommt, egal wie viele Petitionen und Anfragen es noch gibt, braucht man keine falschen Hoffnungen zu schüren. Und wenn der Busbahnhof trotz der vor drei Jahren groß angelegten Bürgerbeteiligung samt Workshop, um einen Mobilitätsknotenpunkt genannt Mobility Hub zu schaffen, jetzt eben doch genauso bleiben soll, wie er ist, dann bleiben eben auch die Tauben dort.

Fragwürdig, „eine benachteiligte Gruppe gegen die andere auszuspielen“

Aber wie heißt es so schön? Der Ton macht die Musik. Und da war bei den Antworten der Stadt durchaus Luft nach oben. Die Rollstuhlfahrerin Uta Brocke merkte zurecht an, dass es fragwürdig ist, „eine benachteiligte Gruppe gegen die andere auszuspielen“ und einen barrierefreien Zugang zu Geschäften mit dem Hinweis abzulehnen, dass dadurch Stolperfallen für Blinde entstünden.

Auch andere Antworten der Stadt vermittelten teilweise den Eindruck, die Fragesteller würden sich hier mit einem unzumutbaren Anliegen an die Stadt wenden und der Verwaltung die Zeit stehlen, obwohl doch schon längst klar sei, dass die Vorschläge nicht umsetzbar sind. Stark vereinfacht lassen sich viele Antworten der Stadt so zusammenfassen: Das ist nicht beabsichtigt. Das ist nicht geplant. Dafür sind wir nicht zuständig. Da sind wir nicht der Ansprechpartner. Da haben wir schon eine andere Idee. Das haben wir geprüft, aber es geht nicht anders. Da machen wir schon was, aber offenbar hilft es nichts. Das wäre zu aufwendig. Kein „Danke für die Idee“. Kein „Das wäre auch in unserem Sinn.“ Kein „Derzeit gibt es hier leider keine Aussicht auf Besserung, aber wir hoffen, dass sich eine Lösung findet“.

Die Stadt sucht doch gerade Zweibrücker mit Ideen

Dabei möchte die Stadt doch ausdrücklich Menschen, die Zweibrücken mitgestalten, die Ideen einbringen, ihre Wünsche vortragen, sich Gedanken machen. Am 9. Mai ist der bundesweite Tag der Städtebauförderung. Die Stadt lädt aus diesem Anlass zu einer ganzen Aktionswoche ein. Zitieren wir doch mal aus der Ankündigung: „Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger über Projekte der Stadtentwicklung zu informieren, Beteiligung zu ermöglichen und den Dialog über die Zukunft der eigenen Stadt zu fördern.“ Oder hier: „Neben kreativen und digitalen Angeboten steht insbesondere der Austausch über die Entwicklung der Innenstadt im Mittelpunkt.“ Noch mehr? Bitte schön: „Das Open Mic bietet zudem Raum für persönliche Gedanken, Wünsche und Perspektiven zur Stadt. Die Beiträge werden gesammelt und fließen in die Stadtentwicklung Zweibrückens ein.“ Und zu guter Letzt: „Einfach vorbeikommen und mitmachen – Zweibrücken gestaltet sich gemeinsam!“

Den Dialog fördern, Austausch über die Entwicklung der Innenstadt, Raum für persönliche Gedanken! Wer das wirklich möchte, der muss den Zweibrückern wenigstens das Gefühl geben, dass ihre Ideen willkommen sind – selbst wenn sie am Ende nicht umsetzbar sind. Oder wie es SPD-Sprecher Stéphane Moulin ausdrückte: Die Stadt sollte „nicht nur Gründe suchen, warum etwas nicht geht“.