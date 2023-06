Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stimmung, Spaß und gute Laune versprühte die Band „Soul Family“ am Samstagabend beim Fest der Tausend Lichter im Zweibrücker Rosengarten. In der Pause wurde die neue Rosenkönigin Dilara I. in ihr Amt eingeführt.

Durchs Programm führte Schlagzeuger Elmar Federkeil. Viele Künstler aus der Pfalz waren mit von der Partie, so der Dahner Simon Germann am Keyboard und Gitarrist Oliver Abt